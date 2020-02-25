Специалисты из Канады и США выполнят наблюдательный полёт над Россией

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Специалисты из Канады, США и Норвегии c 25 по 29 февраля выполнят наблюдательный полёт над Россией в рамках выполнения положений Договора по открытому небу.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на шведском самолете наблюдения SAAB-340», — приводит РИА Новости слова начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, полёт будет осуществляться с 25 по 29 февраля.

«В ходе выполнения полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», — сообщил Рыжков.

Ранее стало известно, что Россия с 25 по 28 февраля выполнит наблюдательный полёт над территорией Турции в рамках реализации международного Договора по открытому небу. 

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