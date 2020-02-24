Россия выполнит наблюдательный полёт над Турцией

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Россия с 25 по 28 февраля выполнит наблюдательный полёт над территорией Турции в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Россия выполнит наблюдательный полёт над Турцией
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Отмечается, что полёт планируется осуществить на российском самолёте наблюдения Ту-154М ЛК-1 с аэродрома открытого неба Эскишехир, его максимальная дальность составит 1,9 тыс. км.

«Российский самолёт наблюдения будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — говорится в сообщении.

Как уточняется, выполнение таких полётов в рамках договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочению безопасности. 

Ранее Рыжков сообщил, что российская группа инспекторов посетила военный объект в Румынии.

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