Российские инспекторы посетили военный объект в Румынии

Короткая ссылка
Российская группа инспекторов посетила военный объект на территории Румынии. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Российские инспекторы посетили военный объект в Румынии
  • Reuters

«18 февраля инспекторы побывали на военном объекте в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге была получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», — приводит его слова газета «Красная звезда».

Уточняется, что осмотр проводился в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее сообщалось о намерении российских специалистов посетить военный объект Вооружённых сил Нидерландов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить