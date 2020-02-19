Российские инспекторы посетили военный объект в Румынии
- Reuters
«18 февраля инспекторы побывали на военном объекте в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге была получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», — приводит его слова газета «Красная звезда».
Уточняется, что осмотр проводился в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Ранее сообщалось о намерении российских специалистов посетить военный объект Вооружённых сил Нидерландов.