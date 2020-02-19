Российские инспекторы посетили военный объект в Румынии

Российская группа инспекторов посетила военный объект на территории Румынии. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«18 февраля инспекторы побывали на военном объекте в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге была получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», — приводит его слова газета «Красная звезда».

Уточняется, что осмотр проводился в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее сообщалось о намерении российских специалистов посетить военный объект Вооружённых сил Нидерландов.