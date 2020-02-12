Российские инспекторы посетят военный объект Нидерландов
- Reuters
Его заявление приводит газета «Красная звезда».
По словам Рыжкова, осмотр военного объекта будет осуществляться с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.
Уточняется, что данные действия проводятся в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
В январе сообщалось о намерении российских инспекторов посетить военный объект США в Германии.