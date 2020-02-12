Российские инспекторы посетят военный объект Нидерландов

Российская группа инспекторов посетит в среду, 12 февраля, военный объект Вооружённых сил Нидерландов. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Его заявление приводит газета «Красная звезда».

По словам Рыжкова, осмотр военного объекта будет осуществляться с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.

Уточняется, что данные действия проводятся в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В январе сообщалось о намерении российских инспекторов посетить военный объект США в Германии.