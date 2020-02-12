Российские инспекторы посетят военный объект Нидерландов

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Российская группа инспекторов посетит в среду, 12 февраля, военный объект Вооружённых сил Нидерландов. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Российские инспекторы посетят военный объект Нидерландов
  • Reuters

Его заявление приводит газета «Красная звезда».

По словам Рыжкова, осмотр военного объекта будет осуществляться с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.

Уточняется, что данные действия проводятся в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. 

В январе сообщалось о намерении российских инспекторов посетить военный объект США в Германии.

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