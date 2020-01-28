Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии
«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии. Посещение по оценке будет проводиться 28 января в течение одного дня», — приводит РИА Новости сообщение.
Рыжков отметил, что такие действия направлены на проверку информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.
В декабре 2019 года сообщалось, что российские инспекторы намерены посетить военный объект в Черногории.