Российские инспекторы посетят с проверкой военный объект в Черногории

Группа российских инспекторов 19 декабря совершит визит на военный объект в Черногории для оценки вооружения и личного состава в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники», — сообщил RT начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что проверка будет проведена в течение одного дня, по итогам которой будет доложено командованием о личном составе войск, а также основных системах вооружения и техники.

С 30 сентября по 4 октября российские военные выполнили наблюдательный полёт над территорией Венгрии в рамках реализации международного Договора по открытому небу.