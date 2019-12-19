Российские инспекторы посетят с проверкой военный объект в Черногории
«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники», — сообщил RT начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он уточнил, что проверка будет проведена в течение одного дня, по итогам которой будет доложено командованием о личном составе войск, а также основных системах вооружения и техники.
С 30 сентября по 4 октября российские военные выполнили наблюдательный полёт над территорией Венгрии в рамках реализации международного Договора по открытому небу.