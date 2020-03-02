Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией
«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Германии», — приводит газета «Красная звезда» его слова.
По данным Рыжкова, полёт над Германией будет выполняться с аэродрома открытого неба Кёльн-Бонн.
25 февраля сообщалось, что специалисты из Канады, США и Норвегии намерены выполнить наблюдательный полёт над Россией в рамках выполнения положений Договора по открытому небу.