Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией

Российская делегация в период с 2 по 6 марта планирует выполнить наблюдательный полёт над Германией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.