Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией

Короткая ссылка
Российская делегация в период с 2 по 6 марта планирует выполнить наблюдательный полёт над Германией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Германии», — приводит газета «Красная звезда» его слова.

По данным Рыжкова, полёт над Германией будет выполняться с аэродрома открытого неба Кёльн-Бонн.

25 февраля сообщалось, что специалисты из Канады, США и Норвегии намерены выполнить наблюдательный полёт над Россией в рамках выполнения положений Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить