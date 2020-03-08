Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

Парковка на всех улицах Москвы, включая зоны с повышенными тарифами, в период с 8 по 9 марта будет бесплатной.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор парковочного пространства».

Вместе с тем плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме.

«Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, парковки, и не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций», — отмечается в заявлении.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что общественный транспорт Москвы и Подмосковья станет бесплатным для женщин 8 марта.

В январе власти столицы назвали дни бесплатной парковки в 2020 году.