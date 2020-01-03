В Москве назвали дни бесплатной парковки в 2020 году

Власти столицы назвали дни бесплатной парковки в 2020 году, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, в 2020 году парковки будут работать бесплатно в течение 70 дней.

Оставить автомобиль в зонах платной парковки бесплатно можно по воскресеньям и в праздничные дни.

В департаменте транспорта уточнили, что на парковках с повышенным тарифом — 380 рублей в час — можно будет бесплатно оставить автомобиль только по праздникам.

«Бесплатно оставить автомобиль на любой улице можно будет в 21 праздничный день. Это новогодние каникулы с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 марта (Международный женский день), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства)», — напомнили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве назвали улицы, где чаще всего с начала 2019 года эвакуировали автомобили за неправильную парковку.