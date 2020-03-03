Общественный транспорт Москвы и Подмосковья будет бесплатным для женщин 8 марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что общественный транспорт Москвы и Подмосковья станет бесплатным для женщин 8 марта.

Как сообщает телеканал «360», покупать билеты не придётся на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички. Исключение составят только аэроэкспрессы, следующие до аэропортов.

«Мы с мэром Москвы договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам. 8 марта проезд для них в общественном транспорте и электричках (кроме аэроэкспресса) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время», — отметил губернатор Московской области.

Он добавил, что вход в несколько музеев Подмосковья также будет бесплатным для женщин и детей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что пассажиры московского метро совершили около 58 млн поездок по Большой кольцевой линии со дня её открытия.