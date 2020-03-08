Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Поздравление было показано в эфире телеканала «Россия 24», передаёт РИА Новости.

«Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жён, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире... Здоровья, любви и радости вам», — сказал президент.

Вместе с тем российский лидер отметил способность женщин всё успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательными.

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпением заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», — подчеркнул он.

Особые слова признательности Путин выразил женщинам, которые посвящают себя материнству, «дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь».

Ранее, как сообщало «Газета.Ru», специалисты оценили траты на подарки к 8 Марта и 23 Февраля и выяснили, что мужчины в 2020 году потратили перед праздником в три раза больше, чем женщины.

В Гильдии маркетологов рассказали, какие подарки россияне чаще всего дарят женщинам в Международный женский день.