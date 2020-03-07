«Монако» с Головиным проиграл «Ницце» в Лиге 1, пропустив мяч в компенсированное время

«Монако» потерпел поражение от «Ниццы» в матче 28-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Монако» забил первым. На 32-й минуте отличился Виссам Бен-Йеддер. «Ницца» сравняла счёт на 59-й минуте благодаря голу Каспера Дольберга.

На 86-й минуте Стеван Йоветич получил прямую красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

Уже в компенсированное время победу «Ницце» принёс гол Йоветича, тем самым оформившего дубль.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отличился результативными действиями.

«Монако» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» с 41 очком — шестое.

Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Мартинш был дисквалифицирован за толчок судьи.