«Монако» с Головиным проиграл «Ницце» в Лиге 1, пропустив мяч в компенсированное время
- @AS_Monaco
Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Монако» забил первым. На 32-й минуте отличился Виссам Бен-Йеддер. «Ницца» сравняла счёт на 59-й минуте благодаря голу Каспера Дольберга.
На 86-й минуте Стеван Йоветич получил прямую красную карточку, оставив свою команду вдесятером.
Уже в компенсированное время победу «Ницце» принёс гол Йоветича, тем самым оформившего дубль.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отличился результативными действиями.
«Монако» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» с 41 очком — шестое.
Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Мартинш был дисквалифицирован за толчок судьи.