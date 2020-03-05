Футболист «Монако» Мартинш дисквалифицирован за толчок судьи

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Португальский полузащитник «Монако» Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за агрессивные действия в адрес главного арбитра встречи 22-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:3).

Об этом сообщает пресс-служба лиги. В первом тайме матча арбитр Микаэль Лесаж удалил футболиста «Монако» Тьемуэ Бакайоко. За партнёра вступился Мартинш, который высказал своё недовольство арбитру и толкнул его. Португалец получил красную карточку, после чего вновь толкнул судью.

В текущем сезоне Мартинш провёл 21 матч в чемпионате Франции, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1.

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