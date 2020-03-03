Названы наиболее востребованные подарки на 8 Марта

Короткая ссылка
Россиянки в качестве подарка на Международный женский день хотят получить ювелирное украшение, косметику и парфюмерию. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для размещения объявлений «Авито».

«Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Почти треть (31%) россиянок будет рада подарочным сертификатам, а 23% нужны туристические путёвки. Гаджеты интересны только 16% женщин», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что число мужчин, которые собираются в этом году поздравить женщин с 8 марта, выросло по сравнению с прошлым годом на 3% — до 93%.

В феврале эксперты выяснили, что одежда, а также средства для бритья стали самыми популярными подарками на 23 Февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить