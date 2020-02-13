Названо число россиян, планирующих купить подарки на 23 февраля и 8 марта

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Более 80% россиян планируют покупать подарки на 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса для размещения объявлений «Авито Работа».

Уточняется, что среди женщин этот показатель составляет 85%, тогда как среди мужчин — 79%.

По данным исследования, 43% респондентов готовы потратить на подарок от 1,1 тыс. до 3 тыс. рублей, в то время как лишь 6% участников опроса планируют подарок на сумму, превышающую четверть месячной заработной платы.

Ранее аналитики интернет-магазина Ozon сообщили, что россияне тратят на подарки ко Дню всех влюблённых от 1200 до 1700 рублей.

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