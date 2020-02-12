Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на подарки к 14 февраля

Аналитики интернет-магазина Ozon на основе изучения статистики заказов выяснили, какую сумму россияне тратят на подарки ко Дню всех влюблённых.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные специалистов, в среднем клиенты интернет-магазина обычно выбирают подарки на сумму от 1200 до 1700 рублей.

При этом уточняется, что больше всего средств уходит на праздничную атрибутику.

Эксперты отметили, что с 6 по 11 февраля продажи украшений в честь праздника, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87%.

В связи с этим аналитики Ozon предположили, что в 2020 году большинство россиян будут отмечать День святого Валентина дома.

Ранее Inforeactor сообщало, что эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых популярных мест для путешествий на День святого Валентина.