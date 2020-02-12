Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на подарки к 14 февраля
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Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные специалистов, в среднем клиенты интернет-магазина обычно выбирают подарки на сумму от 1200 до 1700 рублей.
При этом уточняется, что больше всего средств уходит на праздничную атрибутику.
Эксперты отметили, что с 6 по 11 февраля продажи украшений в честь праздника, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87%.
В связи с этим аналитики Ozon предположили, что в 2020 году большинство россиян будут отмечать День святого Валентина дома.
Ранее Inforeactor сообщало, что эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых популярных мест для путешествий на День святого Валентина.