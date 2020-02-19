Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

В Гильдии маркетологов рассказали RT, какие подарки россияне чаще всего дарят мужчинам на День защитника отечества.

По словам экспертов, самый популярный подарок — элементы одежды, например, рубашки, галстуки, трусы и носки.

На втором месте — средства для и после бритья, включая лосьоны и одеколоны.

Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.

На пятом месте находятся товары, связанные со спортом, хобби и увлечениями.

Также в десятку популярных подарков на День защитника отечества входят, по мнению маркетологов, подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

На последнем месте в десятке популярных подарков находится романтический ужин.

Также в Гильдии маркетологов рассказали, что в среднем стоимость подарка на 23 Февраля варьируется от 1 до 1,5 тыс. рублей. При этом эксперты отметили, что разброс цен начинается со 150 рублей и доходит до 150 тыс. рублей.

Ранее Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в связи с праздниками 23 Февраля и 8 Марта.