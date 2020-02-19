Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

Короткая ссылка
Николай Соколов
В Гильдии маркетологов рассказали RT, какие подарки россияне чаще всего дарят мужчинам на День защитника отечества.
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
  • РИА Новости

По словам экспертов, самый популярный подарок — элементы одежды, например, рубашки, галстуки, трусы и носки.

На втором месте — средства для и после бритья, включая лосьоны и одеколоны.

Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.

На пятом месте находятся товары, связанные со спортом, хобби и увлечениями.

Также в десятку популярных подарков на День защитника отечества входят, по мнению маркетологов, подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

На последнем месте в десятке популярных подарков находится романтический ужин.

Также в Гильдии маркетологов рассказали, что в среднем стоимость подарка на 23 Февраля варьируется от 1 до 1,5 тыс. рублей. При этом эксперты отметили, что разброс цен начинается со 150 рублей и доходит до 150 тыс. рублей.

Ранее Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в связи с праздниками 23 Февраля и 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить