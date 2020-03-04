Названы самые популярные подарки на 8 Марта

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Николай Соколов
В Гильдии маркетологов рассказали RT, какие подарки россияне чаще всего дарят женщинам в Международный женский день.
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
  • РИА Новости

По данным экспертов, самым популярным подарком являются цветы.

Затем следуют конфеты и шоколад, на третьем месте — парфюмерия и косметика.

Также в число популярных подарков к 8 Марта вошли гаджеты и аксессуары, бельё и галантерея.

На шестом месте в десятке наиболее популярных подарков для женщин — поход в кино, театр, клуб или ресторан, на седьмом — подарочные сертификаты.

Также женщинам дарят посуду (бокалы, кастрюли, сковородки) и мелкую бытовую технику (тостеры, утюги, чайники).

На десятом месте в рейтинге популярных подарков находятся товары для занятий спортом и хобби.

Также специалисты рассказали, что средняя стоимость подарка к 8 Марта составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. При этом общий разброс трат начинается от 300 рублей и доходит до 150 тыс. рублей. 

Ранее стало известно, что средняя цена подарков на 23 Февраля выросла в этом году на 200 рублей по сравнению с 2019 годом.

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