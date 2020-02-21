Средняя цена подарка на 23 Февраля выросла на 200 рублей в 2020 году

Средняя цена подарка на 23 Февраля выросла в 2020 году на 200 рублей по сравнению с 2019-м.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков интернет-площадки Ozon.

Анализ спроса на популярные товарные категории показал, что средняя цена презента составляет 1,3 тыс. рублей.

В преддверии праздника резко вырос спрос на домашние тапочки — на 130% относительно среднего показателя в году.

Среди других подарков — дистилляторы для приготовления домашних настоек и других алкогольных напитков (рост продаж на 98%).

Ещё одним трендом признаны сборные модели военной техники. Спрос на них вырос на 150%.

В числе самых популярных презентов остаются электроинструменты, мужская косметика, электрические зубные щётки, носки. Спросом пользуются и профессиональные средства для ухода за волосами и бородой.

Ранее в Гильдии маркетологов рассказали RT, какие подарки россияне чаще всего дарят мужчинам на День защитника Отечества.

«Новый Севастополь» сообщал, что названы самые популярные курорты России для празднования 23 Февраля.