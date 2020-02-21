Средняя цена подарка на 23 Февраля выросла на 200 рублей в 2020 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков интернет-площадки Ozon.
Анализ спроса на популярные товарные категории показал, что средняя цена презента составляет 1,3 тыс. рублей.
В преддверии праздника резко вырос спрос на домашние тапочки — на 130% относительно среднего показателя в году.
Среди других подарков — дистилляторы для приготовления домашних настоек и других алкогольных напитков (рост продаж на 98%).
Ещё одним трендом признаны сборные модели военной техники. Спрос на них вырос на 150%.
В числе самых популярных презентов остаются электроинструменты, мужская косметика, электрические зубные щётки, носки. Спросом пользуются и профессиональные средства для ухода за волосами и бородой.
Ранее в Гильдии маркетологов рассказали RT, какие подарки россияне чаще всего дарят мужчинам на День защитника Отечества.
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