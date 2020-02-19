Названы самые популярные курорты России для празднования 23 Февраля

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Стали известны самые популярные курорты России для отдыха с детьми на 23 Февраля.
Названы самые популярные курорты России для празднования 23 Февраля
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

В список попали Сочи, Ейск и Геленджик в Краснодарском крае, Севастополь, Ялта, Феодосия, Саки, Керчь, Евпатория и Алушта в Крыму.

По продолжительности отдыха лидируют Саки, где в среднем жильё бронируют на девять ночей. Далее следует Севастополь (7,4 ночи).

Ранее Nation News сообщал, что российские туристы рассказали, на чём готовы экономить в поездках.

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