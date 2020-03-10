В России предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил наделить детей-сирот из приёмных семей и семей опекунов правом на внеочередное зачисление в детские сады. Копия обращения депутата в адрес министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Согласно действующему законодательству, право на внеочередное зачисление в детский сад имеют несколько льготных категорий граждан, в частности дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек.

По мнению Нилова, право на это также должны иметь дети-сироты, которые воспитываются приёмными родителями или опекунами.

Парламентарий отмечает, что из-за очередей в детские сады, которые откладывают зачисление ребёнка в дошкольное учреждение, он может вовремя не приобрести особенно необходимые ему навыки социализации.

«Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом», — считает парламентарий.

Кроме того, по мнению Нилова, подобная мера поддержки семей позволит потенциальным приёмным родителям и опекунам более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.

Ранее в Минфине России сообщили, что на выплаты малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет в ближайшие годы направят более 750 млрд рублей.

