Более 750 млрд рублей направят на выплату малоимущим семьям с детьми за три года

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В России на выплаты малоимущим семьям с детьми 3—7 лет за три года направят более 750 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Более 750 млрд рублей направят на выплату малоимущим семьям с детьми за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Средства будут выделены из федерального бюджета в 2020—2022 годах.

В 2020 году на выплаты направят 159,2 млрд рублей, в 2021-м — 289,7 млрд, в 2022-м — 301,3 млрд.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

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