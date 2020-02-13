Более 750 млрд рублей направят на выплату малоимущим семьям с детьми за три года
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Средства будут выделены из федерального бюджета в 2020—2022 годах.
В 2020 году на выплаты направят 159,2 млрд рублей, в 2021-м — 289,7 млрд, в 2022-м — 301,3 млрд.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
По словам главы государства, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.