Более 750 млрд рублей направят на выплату малоимущим семьям с детьми за три года

В России на выплаты малоимущим семьям с детьми 3—7 лет за три года направят более 750 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

РИА Новости