Ректор НИУ ВШЭ отметил важность господдержки семей с детьми

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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил о необходимости государственной поддержки семей с детьми с целью преодоления ситуативной бедности.
Ректор НИУ ВШЭ отметил важность господдержки семей с детьми
  • Ярослав Кузьминов
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

В беседе с «Известиями» он отметил, что государство должно поддерживать все семьи, в которых родился первый ребёнок.

«Рождение детей — это вопрос не столько демографии, сколько социального самочувствия людей. Сегодня, когда конкуренция за человеческий капитал увеличивается с каждым годом, критически важно создание комфортных условий для рождения и воспитания детей. Это ключевой показатель привлекательности страны для жизни людей. Люди не должны бояться рожать и воспитывать детей из-за того, что не уверены в возможностях обеспечить им достойный уровень и качество жизни», — подчеркнул специалист.

Он убеждён, что от уровня комфорта среды, в которой рождается и воспитывается первый ребёнок, во многом зависят намерения по рождению последующих детей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи Подмосковья в 2020 году получат дополнительную материальную поддержку на региональном уровне.

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