Названо число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России

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С момента начала эпидемии в России подтверждено семь случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт Роспотребнадзор.
Названо число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как информирует пресс-служба ведомства, случаи заражения были зафиксированы у двух граждан Китая, уже выписанных из больницы с выздоровлением, а также трёх эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян, которые на данный момент получают лечение в стационаре.

Также заражение коронавирусом подтверждено у прибывшего из Италии россиянина и гражданина Италии. В настоящее время они находятся на стационарном лечении.

2 марта в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что у вернувшегося из Италии российского гражданина нашли COVID-19.

Отмечалось, что в Москве на карантин после контактов с заболевшим коронавирусом москвичом помещены 83 человека.

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