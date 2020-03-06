Названо число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России

С момента начала эпидемии в России подтверждено семь случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт Роспотребнадзор.

Как информирует пресс-служба ведомства, случаи заражения были зафиксированы у двух граждан Китая, уже выписанных из больницы с выздоровлением, а также трёх эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян, которые на данный момент получают лечение в стационаре.

Также заражение коронавирусом подтверждено у прибывшего из Италии россиянина и гражданина Италии. В настоящее время они находятся на стационарном лечении.

2 марта в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что у вернувшегося из Италии российского гражданина нашли COVID-19.

Отмечалось, что в Москве на карантин после контактов с заболевшим коронавирусом москвичом помещены 83 человека.