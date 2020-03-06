В Минтруде объяснили порядок выплат по больничным из-за карантина

В Минтруде заявили, что россияне, отправленные на карантин, получают те же выплаты по больничным, что и при оформлении документа по болезни, менять основы социального страхования нет оснований.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что отстранения от работы из-за карантина единичны.

«Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования», — подчеркнули в министерстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что депутаты Госдумы начали разрабатывать поправки в законодательство, согласно которым россиянам, отправленным на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, предлагается увеличить выплаты по больничным.

По последним данным, в Москве 83 человека были помещены на карантин после контактов с заболевшим коронавирусом.