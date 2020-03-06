В Минтруде объяснили порядок выплат по больничным из-за карантина

Короткая ссылка
В Минтруде заявили, что россияне, отправленные на карантин, получают те же выплаты по больничным, что и при оформлении документа по болезни, менять основы социального страхования нет оснований.
В Минтруде объяснили порядок выплат по больничным из-за карантина
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что отстранения от работы из-за карантина единичны.

«Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования», — подчеркнули в министерстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что депутаты Госдумы начали разрабатывать поправки в законодательство, согласно которым россиянам, отправленным на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, предлагается увеличить выплаты по больничным. 

По последним данным, в Москве 83 человека были помещены на карантин после контактов с заболевшим коронавирусом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить