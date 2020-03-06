В Госдуме предложили увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса

Депутаты Госдумы начали разрабатывать поправки в законодательство, согласно которым россиянам, отправленным на карантин из-за коронавируса, предлагается увеличить выплаты по больничным. Об этом пишет газета «Известия».

Как заявил член комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских, соответствующее письмо он направил в Минюст.

Предлагается приравнять карантин к простою и выплачивать сотрудникам, которые вынужденно отстранены от работы, не менее 2/3 зарплаты.

В статье говорится, что это прежде всего может помочь молодым сотрудникам с небольшим стажем, которые на больничном получают около 60% зарплаты.

При этом в пресс-службе Министерства труда заявили, что работник, выходящий на больничный, получает равную оплату вне зависимости от того, болеет он или находится на карантине. В ведомстве отметили, что случаи отстранения от работы в связи с карантином в России единичны.

«Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования», — заявили в министерстве.

Ранее в Москве 83 человека были помещены на карантин после контактов с заболевшим коронавирусом.