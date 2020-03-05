Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года

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Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в Арктике до 2035 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года
  • РИА Новости

«Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России и разработаны в целях защиты национальных интересов России в Арктике», — говорится в документе.

Как отмечается, по состоянию на 2020 год Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить военную безопасность, а также активно функционирующую систему береговой охраны Федеральной службы безопасности страны.

В конце декабря вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Совет безопасности России одобрил основы госполитики в Арктике. 

Также правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

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