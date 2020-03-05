Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

Технологически невозможно провести голосование отдельно по каждой предложенной поправке к Конституции. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе Общероссийского электорального медиафорума.

Один из участников мероприятия, российский журналист Андрей Ванденко, задал вопрос, как быть, если, например, одна из поправок не нравится, а другие приемлемы. Он сравнил «пакет» с комплексным обедом, в котором одно из блюд не устраивает, приведя в пример «винегрет».

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться... Но когда набирается такой серьёзный пакет… это немыслимо даже технологически», — сказала она.

Как отметила Памфилова, не может быть бюллетень целой книгой.

«Хорошо, я понимаю, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я всё-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — ответила председатель ЦИК.

По её словам, у каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться со всем пакетом поправок, поразмышлять и решить для себя, «что перевешивает».

«Главные параметры, которые волнуют и важны для подавляющего большинства наших граждан, они закрепляются… это остаётся, это будет развиваться… Или какая-то поправка… Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю», — добавила она.

В середине февраля российский президент Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

Организация подготовки была возложена на ЦИК.

Как отмечали в Центризбиркоме, на организацию и проведение голосования, назначенного на 22 апреля, выделено 14,8 млрд рублей.