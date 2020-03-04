ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. Он также рассказал о структуре распределения данных средств.

По словам Булаева, деньги уже поступили в распоряжении ЦИК России в полном объёме.

«Указанный объём средств позволяет обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением общероссийского голосования, в том числе по изготовлению и доставке бюллетеней, информированию участников голосования, применению технических средства автоматизации — КОИБов, организации работы пунктов приёма заявлений по месту нахождения участников голосования, а также с исполнением полномочий комиссий всех уровней», — отметил он.

Булаев подчеркнул, что также задействована технология «Мобильный избиратель» (позволяет подать заявление, открепиться от своего участка, закрепиться на территории России или за её пределами на любом участке, рядом с которым гражданин будет находиться в день голосования).

«И это тоже недешёвое удовольствие, но страна на это идёт, потому что вопрос, который выносится на обсуждение, на голосование является принципиально важным», — отметил он.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что «легитимность стоит дорого».

«Огромная страна и немалые деньги», — добавил Булаев.

В ходе заседания в среду, 4 марта, Центризбирком утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам. Всего из федерального бюджета выделено на подготовку и проведение голосования 14,8 млрд рублей.

Нижестоящим комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования направят свыше 14,6 млрд рублей.

Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульства и воинские части (для участков, образованных за пределами России), выделят 110 млн рублей.

ЦИК России на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования останется 80 млн рублей.