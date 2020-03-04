ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции
По словам Булаева, деньги уже поступили в распоряжении ЦИК России в полном объёме.
«Указанный объём средств позволяет обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением общероссийского голосования, в том числе по изготовлению и доставке бюллетеней, информированию участников голосования, применению технических средства автоматизации — КОИБов, организации работы пунктов приёма заявлений по месту нахождения участников голосования, а также с исполнением полномочий комиссий всех уровней», — отметил он.
Булаев подчеркнул, что также задействована технология «Мобильный избиратель» (позволяет подать заявление, открепиться от своего участка, закрепиться на территории России или за её пределами на любом участке, рядом с которым гражданин будет находиться в день голосования).
«И это тоже недешёвое удовольствие, но страна на это идёт, потому что вопрос, который выносится на обсуждение, на голосование является принципиально важным», — отметил он.
В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что «легитимность стоит дорого».
«Огромная страна и немалые деньги», — добавил Булаев.
В ходе заседания в среду, 4 марта, Центризбирком утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам. Всего из федерального бюджета выделено на подготовку и проведение голосования 14,8 млрд рублей.
Нижестоящим комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования направят свыше 14,6 млрд рублей.
Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульства и воинские части (для участков, образованных за пределами России), выделят 110 млн рублей.
ЦИК России на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования останется 80 млн рублей.