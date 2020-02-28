В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

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Центризбирком России разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По её словам, комиссия предложила разрешить гражданам голосовать в течение трёх дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля.

Как отметила Памфилова, те, кто включены в список, но по уважительной причине не могут прийти на голосование, смогут сделать это дистанционно. При этом рассматриваются два способа такого голосования.

«Первый способ — это голосование вне помещения, которое проводится в сам день голосования — так называемое надомное голосование… Второй способ — это голосование вне помещения в течение трёх дней со дня голосования», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что день голосования по Конституции, назначенный на 22 апреля, будет выходным оплачиваемым днём.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

Предполагается, что оно пройдёт с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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