В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Он уточнил, что проведение голосования не повлияет на доходы работников, у которых установлены оклады.
«Почувствует только один выходной день дополнительно. С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Шмаков, никто не заставит брать этот день за свой счёт.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.
День объявят выходным. Предполагается, что голосование пройдёт с 8:00 до 20:00 по местному времени.
26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
Президент предложение поддержал.