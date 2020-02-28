В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

День общероссийского голосования по изменениям в Конституции, назначенный на 22 апреля, будет выходным оплачиваемым днём. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он уточнил, что проведение голосования не повлияет на доходы работников, у которых установлены оклады.

«Почувствует только один выходной день дополнительно. С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Шмаков, никто не заставит брать этот день за свой счёт.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

День объявят выходным. Предполагается, что голосование пройдёт с 8:00 до 20:00 по местному времени.

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.

Президент предложение поддержал.