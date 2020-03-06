Аналитики назвали самые популярные направления у россиян на 8 Марта

Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города и страны россияне поедут отдыхать на праздничные выходные по случаю Международного женского дня. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Самыми популярными оказались поездки по России: больше всего билетов россияне приобрели на авиарейсы и железнодорожные маршруты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Что касается авиабилетов, то в топ-10 городов, куда россияне планируют лететь с 6 по 8 марта и с 8 по 10 марта, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь.

На поезде большинство россиян также отправятся в Москву и Петербург, третье место занимает Нижний Новгород.

Из европейских городов в список популярных вошли Прага, Париж и Берлин. Кроме того, популярными направлениями оказались Ереван и Стамбул.

В числе самых популярных для путешествий стран — Италия, Испания, Швеция, Австрия и Белоруссия.

Ранее аналитики OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян направления для путешествий в марте.