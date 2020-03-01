Названы популярные у россиян направления для путешествий в марте
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На самолёте больше всего россиян отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Несмотря на то что популярность столицы за год снизилась на 20%, она всё равно удерживает первое место, отмечают аналитики.
Также в десятку популярных мартовских направлений вошли Краснодар, Прага, Ереван, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфа и Симферополь.
Для путешественников, предпочитающих поездки на поезде, самыми популярными направлениями на март 2020 года также стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место в рейтинге популярных железнодорожных направлений занимает Нижний Новгород.
Кроме того, туристы активно раскупают билеты на поезда до Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Тюмени, Ростова-на-Дону и Сочи.
Ранее опрос показал, сколько россиян собираются в этом году поехать в Крым на поезде.