Названы самые популярные страны для путешествий на поезде из России
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- РИА Новости
Первое место в рейтинге популярных ж/д направлений заняла Белоруссия — туда приобрели почти половину (47,7%) всех билетов на поезд (среди заграничных направлений).
На втором месте — Украина, куда в 2019 году было куплено 18,3% ж/д билетов. Аналитики также отмечают, что по сравнению с 2018 годом спрос в эту страну снизился на 5,8%.
Третье место среди стран, куда россияне чаще всего ездят на поезде, занимает Финляндия (8% от общего числа продаж).
Также в топ-10 вошли Казахстан (6,7%), Эстония (3,4%), Латвия (2,9%), Молдавия (1,9%), Узбекистан (1,2%), Азербайджан (0,9%) и Таджикистан (0,5%).
Ранее стало известно, в какие страны россияне чаще всего приобретали пакетные туры в 2019 году.