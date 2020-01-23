Названы самые популярные у россиян туры в 2019 году

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны россияне чаще всего приобретали пакетные туры в 2019 году. С результатами исследования ознакомился RT.
Названы самые популярные у россиян туры в 2019 году
  • Турция
  • globallookpress.com
  • © Altan Gocher

Наиболее популярным направлением в прошлом году была Турция. В эту страну россияне приобрели почти половину (41,9%) от общего количества пакетных туров, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. При этом аналитики отмечают, что за прошлый год поездка в Турцию стала дороже на 14%.

Второе место занял Кипр (10,8% купленных путёвок).

На третьем месте в прошедшем году оказалась Россия, которая сместила Таиланд на строчку ниже. По данным аналитиков, на различные российские курорты было куплено 10,6% туров. Это почти на 2% больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что за прошлый год стоимость отдыха в России снизилась на 25%.

Также в 2019 году в топ-10 стран, куда россияне чаще всего покупали туры, вошли Таиланд, Тунис, ОАЭ, Греция, Испания, Доминикана и Вьетнам.

Ранее аналитики рассказали, в какие страны россияне чаще всего ищут туры на 2020 год.

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