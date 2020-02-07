Опрос: 67% россиян предпочли поезд самолёту для путешествий в Крым

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Ангелина Шурпина
Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix провели опрос и выяснили, сколько россиян собираются в этом году ехать в Крым на поезде, а не лететь на самолёте. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Опрос: 67% россиян предпочли поезд самолёту для путешествий в Крым
  • РИА Новости

Согласно данным исследования, более половины (67%) респондентов, которые планируют этим летом отдохнуть в Крыму, предпочитают добираться туда на поезде.

Лишь 16% отметили, что перелёт на самолёте для них предпочтительней. Остальные признались, что им всё равно, каким способом добираться.

Отправиться в Крым поездом при возможности сэкономить на билетах (по сравнению с предложениями авиакомпаний) готовы 96% туристов. Лишь 4% туристов заявили, что ни при каких условиях не пересядут на поезд, уезжая в Крым.

Всего в опросе приняли участие 1,3 тыс. человек.

Первый поезд из Санкт-Петербурга (№ 7/8) отправился с Московского вокзала 23 декабря. Состав был в пути около 43,5 часа и прибыл в Севастополь 25 декабря.

Из Москвы первый пассажирский двухэтажный поезд прибыл на вокзал Симферополя утром 26 декабря.

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