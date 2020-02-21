Опрос показал предпочтения россиян при выборе мест в поездах

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Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip провели опрос, в рамках которого выяснили, какие места предпочитают россияне во время путешествий на поездах.
Опрос показал предпочтения россиян при выборе мест в поездах
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса, 73,6% россиян предпочитают места на нижней полке.

5,2% респондентов назвали самыми надёжными сидячие места; 3,6% опрошенных считают наиболее безопасной верхнюю полку и всего 3% — боковую.

Кроме того, 47,7% российских путешественников выбирают места, расположенные в середине состава, 11,1% — в головной части, а 5,9% — в хвостовой.

При этом подавляющее большинство (90,4%) считают путешествие на поезде в России безопасным.

Ранее, как сообщало Newinform, российские туристы рассказали, как часто хотели бы путешествовать.

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