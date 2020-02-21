Опрос показал предпочтения россиян при выборе мест в поездах
- © Владимир Вяткин
- РИА Новости
Как сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса, 73,6% россиян предпочитают места на нижней полке.
5,2% респондентов назвали самыми надёжными сидячие места; 3,6% опрошенных считают наиболее безопасной верхнюю полку и всего 3% — боковую.
Кроме того, 47,7% российских путешественников выбирают места, расположенные в середине состава, 11,1% — в головной части, а 5,9% — в хвостовой.
При этом подавляющее большинство (90,4%) считают путешествие на поезде в России безопасным.
Ранее, как сообщало Newinform, российские туристы рассказали, как часто хотели бы путешествовать.