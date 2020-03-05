Эксперт прокомментировал идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

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Полина Полетаева
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с RT оценил сообщение о том, что в России могут изменить систему оплаты декретных и очередных отпусков, а также больничных.
Эксперт прокомментировал идею изменить систему оплаты отпусков и декретов
  • РИА Новости

«Это будет означать выравнивание политики в области выплат по больничным листам. Чтобы был унифицированный подход к организации данного процесса. Это объяснимо с точки зрения того, чтобы централизовать этот подход и обеспечить большую прозрачность, в том числе и получению больничных», — сказал он.

Экономист отметил, что таким образом «возникнет поток информации, который проще анализировать».

«Он очень важен для анализа динамики экономики. Потому что количество заболевших и получающих выплаты по больничным листам влияет на динамику экономики и то, как она будет развиваться. Это влияет на экономический рост в целом», — добавил он.

Ранее данную инициативу прокомментировали в Совете Федерации.

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