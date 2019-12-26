На переобучение женщин в декрете будут выделять 2 млрд рублей в год

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В России в рамках национального проекта «Демография» с 2020 года будут выделять ежегодно 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.
На переобучение женщин в декрете будут выделять 2 млрд рублей в год
  • Pixabay

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в беседе с телеканалом «Россия 24».

«Со следующего года по 2 млрд рублей каждый год на протяжении действия нацпроекта — это до 2024 года — федерация будет выделять субъектам на программы повышения квалификации или переобучения тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком», — рассказал Топилин.

По его словам, сами женщины смогут выбрать необходимую им программу.

«Мы из чего исходим: во время отпуска по уходу за ребёнком женщина теряет квалификацию — просто жизнь идёт вперёд, а навыки надо восстановить», — отметил министр.

Он пояснил, что это может быть «просто восстановление прежних навыков в связи с тем, что изменились условия работы» или «это связано с тем, что женщина хочет поменять профессию и место работы».

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что с 2020 года в Калининградской области центр занятости населения станет заниматься реализацией мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, ухаживающих за детьми.

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