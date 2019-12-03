В Калининградской области рассказали о программе по профобучению женщин, ухаживающих за детьми

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С 2020 года в Калининградской области центр занятости населения станет заниматься реализацией мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, ухаживающих за детьми.
В Калининградской области рассказали о программе по профобучению женщин, ухаживающих за детьми
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В рамках проекта в следующем году предусмотрено обучение 213 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, у которых есть дети дошкольного возраста, которые не находятся в трудовых отношениях и обратились в органы занятости для поиска работы, по образовательным сертификатам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года.

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