Более 2,6 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщает телеканал «360».

РИА Новости

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Об этом заявил министр имущественных отношений региона Владислав Коган. Лучшие результаты показали Дубна, Балашиха, Чехов, Химки и Серпухов. Всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей землёй участки предоставлены почти 26,3 тыс. семей. Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят 18,2 млрд рублей на меры социальной поддержки в 2020 году.