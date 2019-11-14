Более 2,6 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

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Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщает телеканал «360».
Более 2,6 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Об этом заявил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Лучшие результаты показали Дубна, Балашиха, Чехов, Химки и Серпухов.

Всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей землёй участки предоставлены почти 26,3 тыс. семей.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят 18,2 млрд рублей на меры социальной поддержки в 2020 году.

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