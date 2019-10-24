В Ставропольском крае направят 18,2 млрд рублей на соцподдержку в 2020 году

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В Ставропольском крае направят 18,2 млрд рублей на меры социальной поддержки в 2020 году, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление по информационной политике аппарата регионального правительства.
В Ставропольском крае направят 18,2 млрд рублей на соцподдержку в 2020 году
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Из указанной суммы краевой бюджет предоставит 10,1 млрд рублей, что на 900 млн больше, чем в 2019-м.

«Все предусмотренные региональным законодательством меры социальной помощи проиндексированы. Со следующего года размер выплат увеличится», — заявил глава регионального Минтруда Иван Ульянченко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье обсудили дополнительные льготы для многодетных семей.

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