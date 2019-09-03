В Подмосковье обсудили дополнительные льготы для многодетных семей

В Мособлдуме обсудили социальную поддержку семей, в том числе дополнительные льготы для многодетных. Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня у субъектов есть право на установление льготы по транспортному налогу для многодетных. Например, в Московской области установлена льгота, когда одна единица транспорта мощностью до 250 л. с. полностью освобождается от налога», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он отметил, что если у многодетной семьи есть автомобиль мощностью 251 или 252 л. с., то они платят налог в полном объёме.

По итогам круглого стола принято решение создать рабочую группу. Она будет заниматься вопросами исполнения законодательства о предоставлении льгот семьям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.