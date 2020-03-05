В Совфеде оценили идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил новость о том, что в России будет изменена система оплаты больничных, декретных и очередных отпусков.

«Это будет более надёжная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда чётко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надёжность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и чётко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных... Учитывая, что фонд работает устойчиво и репутация у него серьёзная, а также хорошо отлажена работа юридических служб, я думаю, это предложение заслуживает внимания», — сказал он.

Сенатор отметил, что последние годы мы «наблюдаем тенденцию перехода в централизованной вариант», когда выплату осуществляет федеральный фонд, а не региональная структура.

«Только крупные фонды больших городов, таких как Москва например, могли себе позволить самостоятельно решать проблемы в силу обеспеченности. А вот менее бюджетные фонды всегда были в зоне риска», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России могут изменить систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их оплату будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатель.