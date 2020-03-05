В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

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В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что с 2021 года их оплату будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатель.

Документ будет внесён в Госдуму в декабре, однако, как отмечается, его содержание профсоюзам пока неизвестно.

В декабре 2019 года стало известно, что в России в рамках национального проекта «Демография» с 2020 года будут выделять ежегодно 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

 

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