Эксперт прокомментировал заявление Счётной палаты о снижении бедности

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал заявление Счётной палаты о том, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

«Я надеюсь, что удастся достичь плановых показателей по снижению бедности, но очень сомневаюсь, что это получится в 2020 году», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, меры по борьбе с бедностью нужно расширять. Например, считает эксперт, необходимо ввести не облагаемый налогами минимум, который позволит населению какой-то объём средств оставить у себя на руках.

Как считает Колташов, также необходимо заморозить повышение тарифов.

В заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020—2022 годы, внесённых правительством в целях финансирования мер из президентского послания Федеральному собранию, говорится, что новых социальных инициатив может оказаться недостаточно.

Ранее в Минтруде назвали бедность и снижение рождаемости наиболее острыми проблемами в стране.

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании высшего совета партии «Единая Россия» заявила, что около 18,5 млн россиян живут за чертой бедности, при этом большинство из них — семьи с детьми.

16 января премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в стране.

В 2019 году член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала инициативу об отмене подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих.