В Минтруде назвали наиболее острые проблемы в России

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Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков назвал бедность и снижение рождаемости наиболее острыми проблемами в стране.
В Минтруде назвали наиболее острые проблемы в России
  • © Сергей Венявский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В первую очередь это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с этим он, общаясь с представителями СМИ, отметил, что также важна проблема снижения рождаемости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании высшего совета партии «Единая Россия» заявила, что около 18,5 млн россиян живут за чертой бедности, при этом большинство из них — семьи с детьми.

16 января премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в России.

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