В Минтруде назвали наиболее острые проблемы в России
- © Сергей Венявский
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В первую очередь это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Вместе с этим он, общаясь с представителями СМИ, отметил, что также важна проблема снижения рождаемости.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании высшего совета партии «Единая Россия» заявила, что около 18,5 млн россиян живут за чертой бедности, при этом большинство из них — семьи с детьми.
16 января премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в России.