Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

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Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность
  • РИА Новости

Как пишет РБК, в заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020—2022 годы, внесённых правительством в целях финансирования мер из президентского послания Федеральному собранию, говорится, что новых социальных инициатив может оказаться недостаточно.

В документе отмечается, что «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население».

Ранее в Минтруде назвали бедность и снижение рождаемости наиболее острыми проблемами в стране.

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании высшего совета партии «Единая Россия» заявила, что около 18,5 млн россиян живут за чертой бедности, при этом большинство из них — семьи с детьми.

16 января премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в стране.

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