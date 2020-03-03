Прокуратура Москвы начала проверку из-за ЧП с ожогами глаз у детей

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Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением ожогов глаз первоклассниками в столичной школе.
Прокуратура Москвы начала проверку из-за ЧП с ожогами глаз у детей
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Людмилу Нефедову.

«Органами прокуратуры проводится проверка в связи с инцидентом в школе, где дети получили ожоги глаз. В частности, будет проверено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся в образовательных учреждениях», — сказала она.

По её словам, результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлены на контроль.

Ранее стало известно, что учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в нижегородской школе газом отравились десятки людей. Позднее врачи уточнили, что в больницу были доставлены 43 ребёнка и один взрослый. 

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