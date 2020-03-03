В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников
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- РИА Новости
«По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена», — заявили в ведомстве.
Из обратившихся за помощью детей четверо уже вернулись к занятиям.
Также в департаменте добавили, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа. При этом для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.
Ранее СК начал проверку сообщений о том, что 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц.