В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников

Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента образования Москвы.

«По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена», — заявили в ведомстве.

Из обратившихся за помощью детей четверо уже вернулись к занятиям.

Также в департаменте добавили, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа. При этом для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Ранее СК начал проверку сообщений о том, что 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц.